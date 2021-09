Auch der heurige Sommer war leider wieder zu warm

Heftige Unwetter

Vor allem im Juni gab es mehrere Hitzetage mit über 30 Grad, die dann von heftigen Hagelunwettern mit bis zu 6 Zentimeter großen Schloßen beendet wurden. In manchen Regionen kam es auch zu Rekord-Niederschlagsmengen - in Bad Ischl beispielsweise fielen am 17. Juli binnen 24 Stunden 85,5 Millimeter. „Dieser Sommer war eine eindrucksvolle Warnung, was passiert, wenn wir gegen die Klimakatastrophe nichts tun“, warnt Umweltlandesrat Stefan Kaineder.