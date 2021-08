Bauern produzierten 2020 mehr, Verbrauch gesunken

Die landwirtschaftlichen Betriebe in Österreich produzierten im Vorjahr 3,85 Millionen Tonnen Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch (plus ein Prozent gegenüber 2019), 2,17 Milliarden Eier (plus vier Prozent) und 4700 Tonnen Fisch (plus zwei Prozent). Bei Fleisch lag die Bruttoeigenerzeugung (inklusive Knochen und Fett) mit 910.000 Tonnen auf dem Niveau des Vorjahres.