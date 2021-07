Schon zwei Drittel der Babynahrung in Bio-Qualität

Der aktuelle Greenpeace-Marktcheck hat das Angebot an Babynahrung in den österreichischen Supermärkten und Drogerien unter die Lupe genommen. Anhand eines Warenkorbs mit zehn Produkten hat die Umweltschutzorganisation abgefragt, wie viel Bio im Gläschen oder Brei steckt und von wo die Rohstoffe stammen. Das erfreuliche Ergebnis: Rund zwei Drittel des Angebots sind bereits bio. Handlungsbedarf gibt es trotzdem: Aus welchem Land die Zutaten stammen, ob etwa aus Österreich oder Chile, steht in der Regel nicht auf der Verpackung.