Dornbirn kämpfte gegen Wassermassen an

Bereits in der zweiten Nacht in Folge hat von Montag auf Dienstag Starkregen die Vorarlberger Feuerwehren in Dauereinsatz gehalten. 43 Mal mussten die Florianijünger in der Nacht ausrücken, 23 Mal davon allein in Dornbirn, das besonders stark betroffen war. Der Schwerpunkt lag im Norden der Stadt, wo mehrere Bäche über die Ufer getreten sind. Im Bereich Rädermacher und Haselstauderberg wurden Straßen und Wege überflutet, im Weiler Knie rutschte ein Hang. Ursache war eine Gewitterzelle, die sich zwischen 23 und 3 Uhr über der Stadt befand und kaum bewegt hat.