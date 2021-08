WHO und UNICEF gegen neuerliche Schulschließungen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das UN-Kinderhilfswerk UNICEF haben sich vehement gegen weitere Schulschließungen in der Europa-Region ausgesprochen. Kinder hätten in den vergangenen 20 Monaten „massiv gelitten“, sagte WHO-Europa-Direktor Hans Kluge am Montag. Zugleich warnte er vor einem starken Anstieg der Corona-Infektionen. Allein bis 1. Dezember werde in der Europa-Region mit 236.000 Todesfällen durch Covid-19 gerechnet.