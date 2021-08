„Bis Dezember 236.000 neue Corona-Tote in Europa“

Zuletzt hatte es in Europa täglich 120.433 Neuinfektionen gegeben. Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 waren in Europa 1,229.213 Millionen Menschen an Covid-19 verstorben - und geht es nach der düsteren Prognose der WHO, dürfte sich diese Zahl in den kommenden Wochen deutlich erhöhen. „Eine glaubwürdige Hochrechnung kommt auf 236.000 Todesfälle von jetzt bis zum 1. Dezember“, so Kluge.