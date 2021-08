„Alles gurgelt“ bald an den Wiener Schulen

Am 6. September startet der Unterricht an den 710 Wiener Schulen. An diesem Tag müssen alle Schüler einen 3-G-Nachweis erbringen. „Sonst müssen sie vor Ort einen Antigen- sowie PCR-Test machen“, so Bildungsdirektor Heinrich Himmer am Freitag. Und auf Testen wird weiter gesetzt. „Die Schulen müssen geöffnet bleiben. Daher brauchen wir ein engmaschiges Sicherheitsnetz“, so Wiederkehr.