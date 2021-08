Jennifer Lopez: Ups, da hängt das Etikett raus!

Wenn die italienische Luxus-Marke Dolce & Gabbana ruft, strömen die Promis in Scharen nach Venedig. Neben den Schauspielerinnen January Jones und Zoe Saldana, Prinzessin Dianas Nichte Lady Kitty Spencer und Model Heidi Klum reiste auch Sängerin Jennifer Lopez in die Lagunenstadt, um bei der großen Fashionshow des Designer-Duos Domenico Dolce und Stefano Gabbana am Markusplatz dabei zu sein. Die Mode stand dabei auch bei den Stars im Vordergrund, die sich in die tollsten Outfits der Designer den Fotografen stellten. Nur J.Lo passierte doch glatt ein kleines Fashion-Malheur: Aus ihrem Cape baumelte nämlich noch das Preisschild raus!