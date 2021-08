Früherer IOC-Präsident Jacques Rogge gestorben

„Jacques hat den Sport geliebt und war gerne bei den Athleten - er hat seine Leidenschaft auf jeden übertragen, der ihn gekannt hat. Seine Freude am Sport war ansteckend“, meinte Bach in einer Aussendung. Rogge werde für die Modernisierung und Transformierung des IOC in Erinnerung bleiben, besonders für die Einführung der „Youth Olympic Games“.