„Drogenbaron“ mit 40.000 Euro Gewinn

Acht Monate unbedingte Haft setzte es am Landesgericht Eisenstadt für einen illegalen Hanfzüchter. Über Jahre hinweg baute der Mann in einem Haus in Oberwart Cannabis an und verkaufte den „Stoff“ dann weiter. Mehr als 40.000 Euro soll er damit verdient haben. Beim Prozess zeigte sich der 35-Jährige geständig.