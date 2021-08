EU will griechischer Küstenwache Gelder streichen

Wegen „systematischer Verletzung der Rechte von Flüchtlingen“ versucht die EU-Kommission nun finanziellen Druck auf Griechenland auszuüben bzw. der dortigen Küstenwache die Soforthilfen zu kappen. „Griechenland hat zusätzliche Mittel für den Grenzschutz angefragt, insbesondere in der Ägäis“, erklärte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson in einem Interview, „wir haben gesagt, dass eine solche Zahlung mit der Einrichtung des Mechanismus zur Überwachung der Grundrechte verknüpft werden sollte.“ Österreichs Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sprang den Griechen noch am Sonntag zur Seite.