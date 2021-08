Große Explosion nahe Flughafen in Kabul

Wie der BBC-Korrespondent Secunder Kermani auf Twitter berichtete, kam es am Airport am Sonntagnachmittag erneut zu einer Detonation. Bilder von dem mutmaßlichen Anschlag kursieren bereits in sozialen Medien. „Die Explosionsursache und Opferzahlen sind noch unklar“, erklärte Kermani. Ein Kind soll durch die Detonation getötet worden sein, das habe der afghanische Polizeichef bestätigt, so die Agentur AP.