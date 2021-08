Der ewige Kreislauf politischer Macht

Jetzt ist Sebastian Kurz an der Macht. Und es gibt keine Anzeichen, dass SPÖ oder FPÖ in absehbarer Zeit daran nur das geringste ändern könnten. Umstürze beginnen in Parteien von innen. Meistens dann, wenn Hochmut und Maßlosigkeit in den eigenen Reihen von der Führung nicht mehr zu zügeln sind.