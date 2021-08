Nun auch noch Last-Minute-Wechsel von Haaland?

Berater kontaktiert

Dieses Geld will Paris wohl gleich weiter investieren: Ganz oben auf der Wunschliste steht Dortmund-Knipser Haaland! Man soll bereits Kontakt zu Haalands Berater Mino Raiola aufgenommen haben. Stürmt der 21-Jährige also schon bald zusammen mit Lionel Messi? Das Problem für PSG: Haalands Ausstiegsklausel greift erst 2022. Fraglich also, ob der BVB seinen Super-Stürmer jetzt noch ziehen lässt …