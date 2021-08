63 Millionen Euro aus Härtefallfonds

Knapp drei Viertel der Förderungen gingen an die Branchen Gewerbe und Handwerk, Tourismus und Gastronomie, Soziales und Pflege sowie an den Handel. Darüber hinaus gab es Unterstützung für Selbstständige aus anderen Bereichen wie Sport, Kultur oder Freizeitwirtschaft. Damit seien mehr direkte Hilfsgelder an burgenländische Selbstständige ausgeschüttet worden als von allen anderen Fördergebern zusammen, heißt es dazu von der Wirtschaftskammer Burgenland, die für die Abwicklung der Akuthilfe zuständig war.