Lkw kippte plötzlich um: Arbeiter schwer verletzt

Ein 31-jähriger Lkw-Lenker aus Wolfsberg war in den frühen Samstagmorgenstunden mit seinem Kollegen, einem 51-jährigen Steirer, auf einer Großbaustelle am Reißeck Seenplateau in der Gemeinde Mühldorf beschäftigt. Aus noch ungeklärter Ursache kippte das Fahrzeug mit den beiden Männern im Inneren gegen 4.40 Uhr plötzlich um. Die Arbeiter wurden schwer verletzt und mussten von den Feuerwehren aus dem Lkw geborgen werden.