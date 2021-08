Erdmännchen-Nachwuchs in Schönbrunn gestorben

Es war der dritte Nachwuchs von Gruppenchefin „Zuzu“. Am Mittwoch hatte der Tiergarten berichtet, dass es durchaus ungewöhnlich ist, dass dieses Mal nur ein Jungtier geboren wurde. In der Regel zählt ein Wurf zwei bis vier Tiere. „Wir sind total traurig“, hieß es in einem Kommentar des Tiergartens auf der Facebook-Seite. Das Jungtier wurde nur ein Monat alt.