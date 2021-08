Die Sozialpartnerschaft feiert ein starkes Revival

Entspannte Atmosphäre

Die enge Kooperation wurde jetzt bei einem informellen Treffen gegenüber dem Schloss in Eisenstadt voller Überzeugung per Handschlag besiegelt. In lockerer Atmosphäre legten die Spitzen von Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer die gemeinsame Marschroute für die Herausforderungen der kommenden Monate fest.