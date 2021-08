Sharon Stone bangt um das Leben ihres Neffen

„Mein Neffe und Patenkind River Stone wurde heute mit komplettem Organversagen in seinem Bett gefunden“, machte Sharon Stone das Drama um ihren Neffen River auf Instagram öffentlich. Dazu postete sie eine Aufnahme, die den einjährigen Buben im Krankenhausbett zeigt, an zahlreiche Schläuche und Sonden angeschlossen und mit einer Nackenstütze um den Hals. „Bitte betet für ihn. Wir brauchen ein Wunder“, flehte die 63-Jährige ihre Fans an.