Puch: „Das Reiten lindert meine Schmerzen massiv“

„Fine Feelings“, mit der er 2012 in London Gold und Bronze gewann, war viel wilder: „Eine Diva, eine rothaarige Stute, die komplett hormongesteuert war. Sie hat auf mich aufgepasst wie auf ein Fohlen. Und sie war unglaublich musikalisch. In London war mir im Wettkampf schwarz vor Augen, weil ich nur noch 20 Prozent Lungenvolumen habe. Da sie die Kür gekannt hat, hat sie die Musik selbst interpretiert und so gute Noten geholt.“ Über „Fontainenoir“, mit dem es in Rio Gold und Bronze gab, sagt Puch: „Ein exakter Techniker, der genaue Anweisungen brauchte.“