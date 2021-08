Erste Medaille für Österreich bei den Paralympics

Seine fünfte Medaille

Dennoch gab sich Puch vor den letzten sechs Startern eher zurückhaltend: „Ich glaube, dass es die Lederne wird.“ Aber am Ende wurde es Silber. Nach Gold (Kür) und Bronze (Pflicht) in London 2012 sowie Gold (Pflicht) und Silber (Kür) ist es bereits die fünfte Paralympics-Medaille für den in der Schweiz lebenden 55-jährigen Steirer.