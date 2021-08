ÖLV-Rekord in der Staffel in Lausanne

Bildete das auf die Schweiz zugeschnittene Staffelrennen der Frauen den Abschluss des Diamond-League-Meetings, so hatten die Sprinterinnen auch schon im Vorprogramm ihren Auftritt - auch mit einer starken Vorstellung der Österreicherinnen. Ina Huemer und Leni Lindner hatten nämlich die Ehre, in den beiden B-Finals in Lausanne starten zu dürfen. Da wurde Ina Huemer in ihrem Heat sogar starke Zweite in 11,47 Sekunden, im folgenden Lauf belegte Leni Lindner in 11,53 den siebenten Platz. Trainer Philipp Unfried: „Ich bin mit beiden sehr zufrieden. Das hat gepasst!“