„Gates closed“ in Kabul: Luftbrücke schließt sich

Mit heute, 23:59 Uhr Ortszeit in Kabul, wird es für Zivilisten kaum mehr möglich sein, über den Luftweg ihr Land zu verlassen. Zahlreiche Länder beenden ihre Hilfsflüge, auch die Vereinigten Staaten und Großbritannien - die ursprünglich bis 31. August ausfliegen wollten - dürften laut „Krone“-Informationen nur mehr wenige Flüge dafür bereitstellen, Zivilisten aus dem Land zu bringen. Der Andrang am Flughafen in der afghanischen Hauptstadt wurde deswegen immer größer. Die Menschen stünden an einem Tor „so eng aneinander wie Ziegel einer Mauer“, es gehe keinen Meter voran, berichtete ein Augenzeuge.