Maskenpflicht: Keine Einwände gegen Verschärfung

Kommt es zu einem Masken-Revival, würde man sich nicht dagegenstellen, sagt WKO-Hotellerie-Obfrau Susanne Kraus-Winkler: „Alles, was hilft, dass wir gut durch die kalte Jahreszeit kommen, die Zahlen im Griff haben und dabei den größtmöglichen touristischen Freiraum bietet, sehen wir als positiv an.“ Es spreche nichts gegen Masken in öffentlichen Bereichen drinnen, etwa in der Eingangshalle eines Hotels.