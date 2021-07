Experte für Wiedereinführung der Maskenpflicht

Der Experte für Evidenzbasierte Medizin von der Donau-Universität Krems ist überzeugt, dass es dank der Immunisierungen keine Überlastung in den Spitälern geben werde. Allerdings könnten die derzeit wieder ansteigenden Infektionszahlen noch zu Problemen führen, erklärte Gartlehner am Freitag im Ö1-„Morgenjournal“. Hier im Visier hat der Experte vor allem Reiserückkehrer und Cluster in der Nachtgastronomie.