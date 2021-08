„Sohn des Löwen“ führt Widerstand gegen Taliban

Ausgebildet in Sandhurst und London

Sein Sohn, der in der englischen Militärakademie Sandhurst und in Kriegsstudien am Londoner King’s College ausgebildet wurde, führt den Kampf seines Vaters nun weiter. Aus ganz Afghanistan sollen Kämpfer kommen. Auf etwa 9000 Soldaten wird seine Miliz geschätzt. Der strategische Vorteil liegt in der Region. Das Tal an einem Ausläufer des Hindukusch-Gebirges, etwa hundert Kilometer von der Hauptstadt Kabul entfernt, bietet natürliche Verteidigungspunkte.