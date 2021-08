Tourismus feiert erste Bilanz der Sommersaison

Von Mai bis einschließlich Juli 2021 wurden 4.169.167 Übernachtungen in Kärnten jetzt erfasst. Es ist ein Zuwachs von 8,5 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Mit 929.949 Ankünften (+13,5%) kamen auch mehr Gäste nach Kärnten. Auch die Nächtigungszahlen für den Monat Juli zeigen laut Tourismus eine stabile Entwicklung: So wurden im Juli 2021 insgesamt 556.735 Ankünfte und 2.617.316 Übernachtungen gemeldet. Gegenüber dem Juli des Vorjahres gab es zwar um 2,8 Prozent mehr Ankünfte, bei den Übernachtungen jedoch einen Rückgang von 4,8 Prozent. Über die Hälfte der Gesamtnächtigungen (51,4%) entfielen auch im Juli wieder auf Gäste aus dem Inland.



Marktlage sei heuer eine andere

„Die Sommersaison entwickelt sich bisher erfreulich stabil, auch die Buchungslage für August und September ist vielversprechend. Nach dem Ausfall der Wintersaison ist das ein hart erarbeiteter Lichtblick für die gesamte Branche“, sagt Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig dazu. Heuer sei jedoch, im Vergleich zum Vorjahr, die Marktlage eine völlig andere. „Im Vorjahr gab es Reisewarnungen, der Urlaub im Ausland nur eingeschränkt möglich. Heuer hat sich das Reiseverhalten der Österreicherinnen und Österreicher wieder etwas verändert“, so der Landesrat. Deshalb seien auch stärkere Schwankungen in der Statistik zu erwarten.