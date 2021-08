Charlene und Albert kuscheln Krisen-Gerüchte weg

Obwohl Charlene erst unlängst in einem Radiointerview beteuert hatte, dass an Gerüchten um eine Ehekrise nichts dran sei, wollten die Unkenrufe in den letzten Wochen nicht verstummen. Der Grund: Noch immer sitzt die Fürstin in Südafrika fest. Schon seit Monaten macht ihr eine Hals-Nasen-Ohren-Entzündung nicht nur das Leben schwer, sondern es ihr zudem unmöglich, mit dem Flugzeug zurück in das Fürstentum und zu ihrer Familie zu reisen.