Charlene: Wiedersehen mit Albert und den Kindern

Fürstenpaar dementierte Gerüchte um Krise

Gerüchte, der lange Aufenthalt von Charlene in Südafrika sei ein Hinweis auf eine Liebeskrise, wiegelte das Fürstenpaar in den vergangenen Monaten stets ab. Erst kürzlich sprach Charlene in einem Radiointerview darüber, wie sehr sie ihre Familie vermisse.