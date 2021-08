DonnerSzenen-Finale an den Regenspielorten

Hochkarätige Musik in drei Klagenfurter Kirchen

Noch mehr Jazz gibt es in der Markuskirche: Primus Sitter hat sich den renommierten New Yorker Bassisten Marc Abrams an die Seite geholt, unter dem Motto „10 strings, one sound“! In der Stadtpfarrkirche St. Egid ist mit Sängerin Bammi Werner und der Wiener Pianistin Anna Maurer junger Soul, Pop und Jazz zu hören und in der Bürgerspitalkirche wartet noch ein literarischer Abschiedsgruß: Ramona Kasheer vertont Christine Lavant.