Bub (6) während Brand aus Wohnung ausgesperrt

Ein Sechsjähriger war am Mittwochnachmittag in der Völkermarkter Vorstadt in Klagenfurt alleine zu Hause, schaltete den Herd ein und sperrte sich versehentlich aus der Wohnung aus. Er bekam Panik, während in der Küche ein Brand ausbrach. Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt war sofort zur Stelle. Mit schwerem Atemschutz löschten 14 Feuerwehrleute das Feuer. Leichter Sachschaden.