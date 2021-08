Erhöhtes Asthma-Risiko durch Zahnfleischentzündung

Zahnfleischentzündungen sind nicht nur unangenehm, sie können auch zu Verlust der „Beißerchen“ führen. Doch eine Parodontitis hat mitunter sogar noch weitreichendere Folgen. So wurde in Studien etwa der Zusammenhang zur Herzgesundheit oder einem höheren Risiko für Frühgeburten bei Schwangeren belegt. Auswirkungen auf die chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) werden aktuell erforscht. Hier wird angenommen, dass die Entzündung in den Atemwegen durch jene im Mund verstärkt wird. Wissenschaftler aus Brasilien haben nun untersucht, ob das auch bei Asthma der Fall sein könnte, wie auf der Informationsplattform „Deutsches Gesundheitsportal“ berichtet.