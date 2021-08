Erfindung aus Linz siegt beim James Dyson Award

Der James Dyson Award wird seit 2005 an innovative Studierende und frische Absolventen in den Fachbereichen Ingenieurwesen und Design für Erfindungen vergeben, die Probleme lösen. Heuer gab es mehr als 2000 Einreichungen aus 28 Ländern. Der Gewinner des internationalen Wettbewerbs erhält ein Preisgeld in Höhe von 33.000 Euro, seine Hochschule 5500 Euro. Die beiden internationalen Zweitplatzierten erhalten jeweils 5500 Euro. Die Gewinner der nationalen Wettbewerbe erhalten jeweils 2200 Euro. Der seit 2020 vergebene Nachhaltigkeitspreis ist mit 33.000 Euro dotiert.