Corona-Impfschutz lässt binnen sechs Monaten nach

WHO sieht keinen Grund für „Booster“-Impfungen

Die Weltgesundheitsorganisation WHO sieht dagegen gegenwärtig keinen Grund für Auffrischungsimpfungen („Booster“) und fordert, dass zunächst Menschen in ärmeren Ländern geimpft werden sollten. Wenn die Impfraten nicht weltweit stiegen, könnten sich neue, noch gefährlichere Varianten des Coronavirus entwickeln, argumentiert sie.