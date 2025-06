„Bobby“ aus felsdurchsetztem Gelände gerettet

Tierischer Einsatz am Donnerstag für die Bergrettung Windischgarsten. Eine 23-jährige Deutsche unternahm gemeinsam mit ihrer Mutter und ihren beiden Hunden gegen 10 Uhr eine Wanderung auf die Hohe Nock – den höchsten Berg des Sengsengebirges. Da das Wetter aber immer schlechter wurde und immer mehr Wolken aufzogen, brach das Quartett seinen Ausflug ab und trat gemeinsam den Abstieg an. Doch sie kamen nicht zu viert im Tal an.