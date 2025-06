Gewaltambulanz: Zahlen in einem Jahr verdreifacht!

Viele Anzeigen, relativ wenige Verurteilungen: Diese Diskrepanz bei Gewalt in Familien, vor allem gegen Frauen, liegt vor allem an der schwierigen Beweisführung. In der Grazer Gewaltambulanz werden frische Spuren der Taten für Prozesse gesichert. Die Bilanz nach dem ersten Jahr zeigt, wie wichtig diese Einrichtung ist.