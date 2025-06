Tagger steht sensationell im French-Open-Finale!

Österreichs große Tennis-Nachwuchshoffnung Lilli Tagger kämpft am Samstag im Juniorinnen-Finale der French Open um den Grand-Slam-Titel. Die 17-jährige Osttirolerin besiegte am Freitag in Paris die topgesetzte Australierin Emerson Jones nach 1:33 Stunden 6:4,7:6(5) und erreichte das Endspiel damit ohne Satzverlust. In diesem trifft sie auf Hannah Klugman (GBR-8) oder Rosiza Denschewa (BUL).