Neuer Hoffnungsort für Samtpfoten in Langenlois

Inmitten der malerischen Weinberge von Langenlois in Niederösterreich sticht ein weißes Haus mit goldenen Katzenköpfen an der Fassade besonders hervor. Am 5. Juni wurde dort das neue Katzenhaus des Vereins „Save Cats! Yes We Can!“ eröffnet – noch ohne Samtpfoten, damit sie sich dem Trubel entziehen können. Demnächst werden sie aber einziehen: verletzte Streunerkatzen, Findlinge, trächtige Samtpfoten und kranke Tiere, die oft schon viel Leid erlebt haben.