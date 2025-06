Swiss-Notlandung in Graz: Kritik an Schutzmasken

Am 23. Dezember 2024 kam es am Grazer Flughafen zu einem dramatischen Zwischenfall. Ein Flugzeug der Schweizer Airline Swiss musste am Weg von Bukarest nach Zürich wegen Triebwerksproblemen und Rauchs in der Kabine in Graz notlanden. Mehrere Personen, unter ihnen auch Crew-Mitglieder, wurden teils schwer verletzt. Ein 23-jähriger Flugbegleiter starb später im Spital.