Lido Sounds: Tickets kursieren im Internet

Tickets werden weiterverkauft

Man kann regulär Tickets kaufen. Und der Weiterverkauf von Tickets und Pässen blüht. Auf einer Selbstverkäuferplattform gibt es aktuell 468 Anzeigen, in denen Tages- und Dreitagespässe zu äußerst kulanten Preisen feil geboten werden. So kann man beispielsweise mit wenig Suchen einen Early Bird 3-Tages-Pass, der ursprünglich 149,99 Euro kostete, schon um 100 Euro erstehen. Kauft man so ein Ticket aktuell ein, kostet es 229 Euro. Böse Zungen behaupten freilich, der Abverkauf sei dem heurigen Line-Up geschuldet . . .