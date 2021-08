Italien prüft jetzt Verlängerung des Grünen Passes

„Wir hoffen, dass die Quote an Impfgegnern nicht mehr als drei Prozent betragen wird. Wenn es mehr sind, droht das Immunisierungssystem in Schwierigkeiten zu geraten. Sollte die Herdenimmunität weniger als 80 Prozent betragen, müssten wir die Impfpflicht einführen“, sagte der Minister für die öffentliche Verwaltung Renato Brunetta laut Medienangaben.