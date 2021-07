Demos gegen Grünen Pass: Aufruf zu Lokal-Boykott

In Italien ist es am Samstagnachmittag in mehreren Städten zu Demonstrationen gegen den Grünen Pass gekommen. In Rom versammelten sich Demonstranten auf der zentralen Piazza del Popolo, um gegen die verschärften Anti-Corona-Regelungen zu demonstrieren, die ab dem 6. August in Kraft treten. Es handelt sich um die vierte Demonstration gegen den Gesundheitspass in einer Woche in Rom.