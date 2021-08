Stau durch mangelnde Infos

Seit 2019 gibt es in den Sommermonaten das Shuttleservice vom Messeparkplatz ins Zentrum. Darüber wissen die Touristen aber zu wenig Bescheid. Das ist auch der Stadt bewusst und es laufen Gespräche zwischen der ressortzuständigen Barbara Unterkofler und Landesrat Stefan Schnöll. An den Landesstraßen soll es Informationsschilder geben, um so die Touristen mautfrei zur Messe zu führen. Bei einem Erwerb von Shuttle-Tickets ist der P&R-Parkplatz kostenlos. Weiters könnte in der Stadt eine Parkplatz-App zur besseren Übersicht beitragen. Kritik daran kommt jedoch von der Stadt-SPÖ: Eine App würde nur sehr wenige Leute erreichen. Klubobfrau Andrea Brandner fordert ein Mobilitätskonzept.