Disney dreht TV-Serie „Nautilus“ in Australien

Auch Regional-Premierministerin Annastacia Palaszczuk freute sich, dass Disney für eine weitere Produktion Down Under als Location gewählt habe. „Die Walt Disney Company hat bereits ‘Fluch der Karibik: Tote Männer erzählen keine Geschichten‘ in Queensland gedreht, ebenso wie ‘Thor: Tag der Entscheidung‘“, sagte Palaszczuk. „Wir sind deshalb begeistert, dass sich einer der größten Namen der globalen Filmindustrie erneut für unser Bundesland entschieden hat.“