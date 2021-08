Klagenfurter Messehalle 4 wird zum Hallenbad

Messehalle 4 wird temporäre Schwimmanalge

Damit die Landeshauptstadt nicht jahrelang ohne ein Hallenbad auskommen muss, haben sich Zuständige nun dazu entschlossen, die Messehalle 4 in eine temporäre Schwimmanlage umzufunktionieren. Bei einem Badehaus hätte der Aufbau ein Jahr gedauert. Das Bad in der Messe könnte bereits in sechs Monaten fertig sein. „Ein Badehaus ist mehr für Massagen und Saunen geeignet, wir brauchen für Vereine und Familien aber dringend ein Hallenbad. Das kann dort besser umgesetzt werden“, so Stadtchef Christian Scheider.