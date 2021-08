Erste Stimmen gegen das Vitalbad-Projekt

Projekt läuft nur langsam voran

Für das Vitalbad-Projekt laufen die Vorbereitungen unterdessen nur langsam voran. Die Bauphase dauert fünf Jahre. Team Kärnten und FPÖ wollen jedoch nicht mehr so lange warten und überlegen bereits, die alte Anlage zu sanieren. „Da würde alles viel leichter und billiger gehen. In der Gasometergasse würde ein Neubau nur 30 Millionen Euro kosten, das Vitalbad kostet doppelt so viel.“ In Coron-Zeiten müsse auch die Stadt sparen. In drei Jahren wäre der Bau fertig.