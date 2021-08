Hier tritt niemand: Chinese baut autonomes Fahrrad

Vier Monate Arbeit und umgerechnet rund 1300 Euro hat Peng Zhihui aus Guangdong in China in die Entwicklung seines autonomen Fahrrades gesteckt. Die Mühen haben sich für den KI-Experten von Huawei gelohnt: Das Rad umkurvt Hindernisse selbstständig, ohne dass dafür jemand in die Pedale treten muss. Ermöglicht wird dies unter anderem durch den Einsatz von Bewegungs- und Beschleunigungssensoren, einer Kamera sowie einem Lidar. Ob der Prototyp eines Tages zur Serienreife gelangen wird, bleibt abzuwarten.