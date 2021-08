Birgit Lauda zeigt „neuen Mann in meinem Leben“

Niki Lauda starb am 20. Mai 2019, nach einem langen Lungenleiden und einer Transplantation im August 2018, in einer Züricher Klinik. Immer an seiner Seite: Ehefrau Birgit und seine Kinder. Das Paar war elf Jahre verheiratet. „Er fehlt uns überall, jeden Tag, 24 Stunden“, erklärte Birgit Lauda vor einem Jahr in einem Interview. „Aber langsam versuchen wir, aus dieser Wolke der Trauer herauszufinden.“