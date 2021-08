Helden der Pandemie: Ausgeklatscht und vergessen

Lange Diskussion über „das Was und wer es bezahlt“

Hat sich also nichts verändert? „Ich denke, dass nun allen Verantwortlichen klar ist, dass es etwas geschehen muss. Aber über das Was und wer es bezahlt, wird langatmig diskutiert“, so Potzmann, „derzeit gibt es eine Einigung auf kleinstem Nenner: das, was im Regierungsprogramm steht.“