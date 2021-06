Pflege: „In ein paar Jahren haben wir Super-GAU“

Vorsorge als Schüssel - der aber ignoriert wird

Ein Ansatz, um den Bedarf an Pflegekräften zu reduzieren, sei eine verstärkte Investition in gesundheitliche Vorsorge - also in gesunde Ernährung, in Sport, darin, Menschen zu Vorsorgeuntersuchungen zu bewegen. „Das beginnt schon in der Schule“, so Golla, aber „es wurde nicht darauf geachtet“, zieht Millner-Kurzbauer über die letzten zwei Jahrzehnte Bilanz. Präventive Hausbesuche ab dem 75. Lebensjahr wären etwa ein Konzept, sagt die diplomierte Krankenpflegerin, und auch an weiteren Ideen mangele es nicht: „Es gibt ja schon viele gute Ansätze, aber in den Schubladen.“